هونج كونج تمدد حظر التجمعات لكبح كورونا

تعتزم هونج كونج تمدد حظر التجمعات لاحتواء كورونا تمديد حظر التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص حتى 23 أبريل. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلاً عن بيان رسمي، أن الحكومة ستمدد كذلك إغلاق المقاهي وصالات الألعاب الرياضية وستطالب المطاعم بالعمل بنصف طاقتها وتوفير مسافات بين الطاولات. وبدءاً من اليوم الأربعاء، سيتم إجراء تحاليل لجميع المسافرين القادمين إلى البلاد في مطار هونج كونج الدولي للكشف عن الإصابة بالفيروس.

وقررت الحكومة إغلاق المدارس حتى نهاية مايو على أقل تقدير، حسب ما نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" عن مصادر لم تكشف عنها.

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