شكرا لقرائتكم ترمب: منظمة الصحة العالمية منحازة للصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهم رئيس الولايات المتّحدة، دونالد ترمب، مساء الثلاثاء، منظمة الصحة العالمية بالانحياز للصين، وهدد بتعليق دفع المساهمة الماليّة الأميركية، مندّداً بطريقة إدارة المنظّمة الأممية لوباء كوفيد-19.

وقال ترمب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات الوباء في الولايات المتّحدة "سنعلّق دفع الأموال المخصّصة لمنظّمة الصحّة العالمية"، من دون مزيد من التفاصيل.

"أمر غير صائب"

غير أنّ الرئيس الأميركي ما لبث بعد دقائق أن أوضح قائلاً "أنا لا أقول إنّني سأفعل ذلك، بل سندرس هذه الإمكانية". وأضاف أنّ منظّمة الصحّة العالمية "تبدو منحازة للغاية نحو الصين. هذا أمر غير صائب".

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يشار إلى أن الولايات المتّحدة هي أكبر مساهم في تمويل المنظمة العالمية.

وكان ترمب شنّ هجوماً حادّاً على المنظمة الأممية صباح الثلاثاء إذ كتب في تغريدة على تويتر أنّ "منظّمة الصحّة العالمية أخفقت حقاً. الغريب أنّها مموّلة بشكل كبير من الولايات المتحدة لكنّ تركيزها منصبّ على الصين".

وأتى هجوم الرئيس الأميركي على المنظّمة في الوقت الذي تخطّت فيه حصيلة وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة 11 ألفاً في حين بلغ عدد المصابين بالوباء في هذا البلد أكثر من 385 ألف مصاب.