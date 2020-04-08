الصحة العالمية: لا كورونا في كوريا الشمالية

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ لوكالة "​رويترز​" إن ​كوريا الشمالية​، وهي واحدة من الدول القلائل التي لم تسجل ​حالات​ إصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن ​فيروس كورونا​، أبلغت بأنها تواصل الفحص ووضعت أكثر من 500 شخص في الحجر الصحي. وذكرت المنظمة أنها تتلقى "تحديثات أسبوعية" من ​وزارة الصحة​ وأن البلد الآسيوي المنعزل لديه القدرة على إجراء فحوص لاكتشاف الإصابة بفيروسات كورونا في معمله الوطني بالعاصمة بيونغيانغ.

من جهته، أوضح ممثل منظمة الصحة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إدوين سلفادو إلى انه "حتى الثاني من نيسان، أجريت فحوص كوفيد-19 على 709 أشخاص وهم 11 أجنبيا و698 مواطنا. لا ​تقرير​ يفيد بوجود إصابة بكوفيد-19. هناك 509 أشخاص في الحجر وهم أجنبيان و507 مواطنين".