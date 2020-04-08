الجمهورية:مرتضى وحب الله ابديا انزعاجهما من عدم المشاركة بالخطة الاقتصادية

علمت "​الجمهورية​" انه "في ​جلسة الحكومة​ بالامس كان قد سبق عرض ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ للخطة المالية اجتماع عُقد الحادية عشرة قبل الظهر ضَم دياب ونائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع ​زينة عكر​ ووزراء ​الزراعة​، ​الاقتصاد​، ​الصناعة​، بعدما أبدى كل من وزير الزراعة ​عباس مرتضى​ ووزير الصناعة ​عماد حب الله​ انزعاجهما قبل يوم من عدم مشاركتهما بالخطة الاقتصادية، وهما يتوليان حقائب لوزارات يجب ان تكون مشاركة لأنه من البديهي ان تكون قطاعات إنتاجية وزراعية مشاركة في هذه الخطة".

واشارت المعلومات الى أنهما "كانا قد أبديا هذا الاستياء على "غروب" الحكومة، وتبين انّ الخطة التي تحدث عنها رئيس الحكومة هي الخطة المالية وليس الخطة الاقتصادية، وأكد للوزيرين انهما سيكونان ضمن اللجنة المعنية بإعداد الخطة الاقتصادية".