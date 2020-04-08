حكومة فيتنام تتبرع بـ 550 ألف كمامة لدول أوروبية لمساعدتها في مكافحة كورونا

أعلنت ​وزارة الخارجية​ ال​فيتنام​ية في بيان، أن "​الحكومة​ قدمت 550 ألف كمامة كتبرع لخمس دول أوروبية، لدعمها في التصدي ل​فيروس كورونا​ المستجد"، مبينة أن "الكمامات المصنوعة من نسيج مضاد للميكروبات جرى تسليمها إلى سفراء كل من ​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​إيطاليا​ و​إسبانيا​ و​بريطانيا​ في العاصمة الفيتنامية هانوي".

وأوضحت أنها "تبرعت أيضا بكمامات وغيرها من المعدات الطبية لدول أخرى منها ​الصين​ و​كمبوديا​ ولاوس"، كما طلبت الحكومة من منتجي الكمامات لديها زيادة إنتاجهم ليصل إلى خمسة ملايين كمامة يوميا.

يذكر أن فيتنام سجلت 245 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، من دون تسجيل ​حالات​ وفاة.