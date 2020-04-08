أعلنت وزارة الخارجية الفيتنامية في بيان، أن "الحكومة قدمت 550 ألف كمامة كتبرع لخمس دول أوروبية، لدعمها في التصدي لفيروس كورونا المستجد"، مبينة أن "الكمامات المصنوعة من نسيج مضاد للميكروبات جرى تسليمها إلى سفراء كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا في العاصمة الفيتنامية هانوي".
وأوضحت أنها "تبرعت أيضا بكمامات وغيرها من المعدات الطبية لدول أخرى منها الصين وكمبوديا ولاوس"، كما طلبت الحكومة من منتجي الكمامات لديها زيادة إنتاجهم ليصل إلى خمسة ملايين كمامة يوميا.
يذكر أن فيتنام سجلت 245 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، من دون تسجيل حالات وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة فيتنام تتبرع بـ 550 ألف كمامة لدول أوروبية لمساعدتها في مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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