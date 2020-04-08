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حالتي وفاة و 62 إصابة جديدة بكورونا في الصين 

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أعلنت الصين اليوم الأربعاء أنها سجلت 62 إصابة إضافية بفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ، من بينها 59

لوافدين.

وقالت السلطات الصحية الصينية إن الثلاث حالات المحلية التي تم تسجيلها هي لشخصين من مقاطعة شاندونج وآخر من مقاطعة جوانجدونج ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأضافت الوكالة أنه تم أيضا تسجيل حالتي وفاة ، إحداهما في شنغهاي والأخرى في مقاطعة هوباي.

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