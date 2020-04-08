مادورو متفائل باجتماع "أوبك+" يوم الخميس

أعرب الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ عن تفاؤله بالتوصل إلى حلول بشان استقرار سوق ​النفط​ في الاجتماع المقبل لدول "أوبك+" المزمع عقده في 9 نيسان.

ولفت مادورو الى إن "وزير النفط مانويل كويفيدو ووزير الخارجية خورخي أرياسا على ​اتصال​ مباشر مع حكومتي ​روسيا​ و​السعودية​ ونظرائهما الآخرين في أوبك، للتحضير للاجتماع الذي سيعقد عبر الفيديو في الخميس، والذي ستسعى الدول من خلاله للتوصل لاتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية".

ومن المقرر أن يعقد وزراء النفط في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمتحالفين معها بقيادة روسيا اجتماعا مشتركا عبر تقنية الفيديو كونفرانس غدا الخميس، للتوصل لاتفاق جديد لخفض الإنتاج يهدف إلى إعادة الاستقرار والتوازن للسوق النفطية بعد انتشار وباء ​كورونا​ المستجد.

على جانب آخر، أعلنت السعودية، عقد اجتماع افتراضي لوزراء ​الطاقة​ في ​مجموعة العشرين​ الكبرى الجمعة المقبل بهدف "تعزيز الحوار والتعاون العالمي لضمان استقرار أسواق الطاقة وتمكين ​اقتصاد​ عالمي أقوى".