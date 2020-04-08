نقطة عسكرية تركية جديدة في «خفض التصعيد» بإدلب

عواصم (وكالات) ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس أن القوات التركية عمدت إلى إنشاء نقطة عسكرية جديدة لها في منطقة «بوتين - أردوغان»، حيث تمركزت في منطقة بداما بريف إدلب الغربي.

وبذلك، يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة «خفض التصعيد» إلى57. يأتي ذلك فيما أكدت التقارير قيام الفصائل والمجموعات الموالية لتركيا في إدلب باستقدام تعزيزات عسكرية جديدة إلى مواقعها في منطقتي النيرب وسرمين بريف إدلب الشرقي.

وفي الإطار نفسه، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قيام القوات التركية والفصائل الموالية لها فجر أمس، بقصف صاروخي استهدف أماكن في قرية مناخ الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام بريف بلدة تل تمر بالحسكة، ما أدى لأضرار مادية بممتلكات سوريين من سكان المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

يذكر أن غالبية أهالي القرية اضطروا للنزوح بوقت سابق على خلفية عمليات القصف.

وكان المرصد السوري وثق أوائل الشهر الحالي، مقتل ضابط برتبة نقيب وعنصر آخر، بالإضافة لإصابة 7 آخرين على الأقل بجراح متفاوتة، وذلك جراء قصف صاروخي نفذته القوات التركية الخميس الماضي استهدف حاجزاً لقوات النظام في قرية العبوش شمال غرب بلدة تمر في ريف الحسكة الشمالي.

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