ترامب ينتقد منظمة الصحة العالمية بسبب الصين

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، انتقادًا حادًا لمنظمة الصحة العالمية، متهمًا إياها بأنها كانت متساهلة أكثر من اللازم مع الصين، وتصدر نصائح سيئة خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“:“أفسدت منظمة الصحة العالمية الأمر بالفعل لسبب ما، ورغم أنها ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة، إلا أنها ركزت بشكل كبير على الصين“.

وأضاف:“سنولي هذا الأمر نظرة فاحصة، ولحسن الحظ فإنني رفضت نصيحتهم في وقت مبكر بإبقاء حدودنا مفتوحة أمام الصين، لماذا قدموا لنا توصية خاطئة كهذه؟“.

وكانت ولاية نيويورك سجّلت أكبر حصيلة يومية لوفيات فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن الثلاثاء الحاكم آندرو كوومو الذي قال إن أرقام حالات الاستشفاء بدأت على ما يبدو تشهد استقرارا.

وأعلن كوومو وفاة 731 مصابا بكوفيد-19 الإثنين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في الولاية إلى 5489 حالة. وكانت الحصيلة الأعلى السابقة للوفيات في الولاية سُجّلت الجمعة وبلغت 630 وفاة.731 وفاة جديدة بكوفيد-19 في نيويورك في أعلى حصيلة يومية تسجّلها.