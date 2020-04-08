إحالة أربعيني في بني ملال على النيابة العامة بسبب التحريض على خرق حالة الطوارئ

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن توقيف شخص أربعيني في مدينة بني ملال، في قضية تتعلق بالتحريض على خرق حالة الطوارئ الصحية.

وذكر بلاغ للمديرية، يوم الثلاثاء، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة بني ملال كانت قد أحالت، أمس الاثنين، على النيابة العامة المختصة، شخصا يبلغ من العمر 47 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في توثيق، ونشر مقطعي فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يتضمنان تحريضا على خرق التدابير الوقائية التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية المعتمدة لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد.

وذكر البلاغ أن التوقيف جاء تفاعلا مع مقطعي فيديو، نشرهما المشتبه فيه على صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يقوم من خلالهما بتحريض المواطنين على عدم الامتثال للتدابير الاحترازية، التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية عن طريق التجمهر في الشارع العام، حيث باشرت بشأنه أبحاثا مكنت من تحديد هويته، وتوقيفه.

وأوضح البلاغ نفسه أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة، أمس، بعد انتهاء إجراءات البحث التمهيدي.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الأمن الوطني المكلفة باليقظة المعلوماتية تواصل عمليات الرصد، والتتبع، الرامية إلى مكافحة كل محتوى رقمي من شأنه المساس بالتطبيق السليم، والصارم لإجراءات حالة الطوارئ الصحية على المستوى الوطني.