بعد 32 يوما.. رونالدينهو يغادر السجن عقب أداء 1.6 مليون دولار

وضع النجم البرازيلي رونالدينهو حدا لتواجده خلف أسوار السجن بالباغواي بعد أداء مبلغ ضمانة حددت قيمته في 1.6 مليون دولار، 800 ألف دولار له ومثلها لشقيقه روبيرتو أسيس.
وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن رونالينهو وشقيقه تلقيا الضوء الأخضر لمغادرة السجن بعد متابعتهما بولوج الباراغواي بجوازي سفر مزورين.
وسيعانق رونالدينهو وشقيقه الحرية المؤقتة بعد 32 يوما داخل السجن، وسيظلان بفندق يبعد عن السجن بـ 3 كيلوميترات تحت مراقبة رجال الشرطة في انتظار بث المحكمة في الملف، الذي يتابعان من خلاله بتهمة تزوير وثائق رسمية.
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