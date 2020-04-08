مالي / مقتل 20 عسكريًّا على الأقل في هجومٍ نُسِب لجهاديّين

وكالات - قتل 20 عسكريا ماليا على الأقل اليوم، الإثنين 6 أفريل 2020، في منطقة غاو في شمال البلاد التي تشهد نزاعا مسلحا، في هجوم نسب لجهاديين، كما أكد مسؤولون محليون.
وأكد مسؤول في بلدية بامبا رفض الكشف عن هويته، في إتصال هاتفي مع وكالة "فرانس برس": "هاجم إرهابيون معسكر الجيش في باميا في وقت مبكر صباحا. قتل على الأقل 20 عسكريا".
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