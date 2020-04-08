شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس «تويتر» يتبرع بـ28% من ثروته لمكافحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

كشف مؤسس موقع "تويتر"، جاك دورسي، أمس الثلاثاء، عن أنه سيتبرع بمبلغ مليار دولار لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد وأوضح أن المبلغ سيكون على شكل أسهم يملكها في شركة "سكوير" وسيحول إلى مؤسسة خيرية تابعة له. وتابع "دورسي"، مغردًا، أنّه سيحوّل رأس ماله من الأسهم في شركة "سكوير" المتخصّصة في المدفوعات الرقمية إلى مؤسسته الخيرية "ستارت سمول"، مشيراً إلى أنّ قيمة هذه الأسهم تبلغ مليار دولار وتناهز 28 % من إجمالي ثروته.

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