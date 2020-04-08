بالصور.. المسعودي يشرف على توزيع سلات غذائية بين العوائل المتعففة في بغداد

تنشر الخليج 365، صوراً لتوزيع سلات غذائية بين العوائل المتعففة في العاصمة بغداد باشراف رئيس هيئة الحج وكالة الشيخ سامي المسعودي. وقال المسعودي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم توزيع 2000 سلة غذائية بين العوائل المتعففة الكريمة"، داعياً التجار وميسور الحال الى "التكاتف الاجتماعي وهذا مظهر من مظاهر الرحمة الانسانية".

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