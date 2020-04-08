الصحة القطرية: عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز الـ 2000 حالة

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ القطرية، في بيان لها، أن "عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد تجاوز الـ 2000 حالة"، مشيرة الى ان "عدد المصابين بالفيروس الجدد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بلغ 225 شخصاً، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2057 شخصاً".

وأكدت الوزارة أيضا "تعافي 19 شخصاً من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ووصول العدد الإجمالي للمتعافين إلى 150 شخصا، ولا يزال 1901 شخص يخضعون للعلاج، فيما تم فحص ما مجموعه 41818 شخصا، منهم 3710 أشخاص خلال اليوم الأخير".