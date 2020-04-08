شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يتبرع بـ 20 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس النواب اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحويل مبلغ عشرين مليون جنيه تبرعاً من المجلس لصالح صندوق تحيا مصر، لجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، يتم خصمها من مكافآت النواب عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، على أن يتحمل صندوق الأعضاء باقى المبلغ.

وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وجه أمس، دعوة لأعضاء مجلس النواب للمشاركة في جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد بالتبرع الاختياري بمكافأة العضوية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في ضوء ما تشهده البلاد من جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها.

وأشار بيان لمجلس النواب إلى أن استجابة النواب كانت سريعة وفورية، وتسابقوا فيما بينهم لإعلان موافقتهم على المقترح وتأييدهم له، لما يساهم به من زيادة الجهود التي تبذلها جميع أجهزة الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المصريين، فضلا عن الرسالة الإيجابية التي يعكسها المقترح بالتحام نواب الشعب مع المواطنين، وكل ذلك انطلاقاً من الدور الوطني الذي يقوم به مجلس النواب في المشاركة في محاربة هذا الوباء.

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وأضاف: تقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحويل مبلغ عشرين مليون جنيه تبرعاً من مجلس النواب لصالح صندوق تحيا مصر، لجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، يتم خصمها من مكافآت السادة النواب عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، على أن يتحمل صندوق الأعضاء باقي المبلغ.

وتابع مجلس النواب:"في هذه اللحظات الدقيقة من عمر الأمة عن عميق تقديره وشكره الجزيل للجهود الحثيثة والصادقة التي تبذلها القيادة السياسية ومن ورائها القوات المسلحة الباسلة في سبيل حفظ مقدرات بلادنا بالشكل الذي يحفظ التوازن الدقيق والصعب بين متطلبات الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين في مواجهة هذا الوباء، وبين استمرار عجلة الاقتصاد والإنتاج لصالح المواطنين."

وأشاد المجلس بجهود الحكومة المستمرة على جميع مستوياتها في إدارة هذه الأزمة إدارة حكيمة ورشيدة* وكذلك *قوات الشرطة وأجهزة الإدارة المحلية التي احسنت تنفيذ خطط تقليل حركة المواطنين كبحا لجناح انتشار الوباء مع استمرار تأمين وصول الخدمات والسلع اللازمة لهم دون انقطاع أو اضطراب.*

وأكد مجلس النواب أن التزام المواطنين بتقليل الاختلاط وعدم الحركة إلا في الضرورة، والحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي عند التحرك، تطبيقا للتعليمات الصحية لهو أفضل وسيلة متاحة لتجنب انتقال العدوى بيننا.