رباح: على المغاربة أن يقتدوا بالملك الذي حرص على ارتداء الكمامة الطبية

قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إن القرارات التي اتخذها المغرب، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، جلعت الأولوية لحماية مواطنيها قبل أي شيء، داعيا المغاربة إلى الإلتزام بالإجراءات التي اتخذتها الدولة، وآخرها فرض ارتداء الكمامات، حماية لأنفسهم وسلامة غيرهم.

وأكد رباح، في بث مباشر، جمعه مع أعضاء حزبه، على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الإجراءات التي اتخذها المغرب بإغلاق أجوائه وفرض حالة العزلة عن العالم، جاءت بقرار مباشر من الملك، وكان مضمونها أن تكون الأولوية للمواطن وسلامته، في حين أن بلدانا عدة فضلت اقتصادها أو حاولت الموازنة بين الأمرين.

واعتبر رباح أن دور المواطنين في إنجاح الجهود الرامية إلى تجاوز هذه الأزمة يتمثل في الصبر، والإلتزام بالإجراءت المقررة لأنها كلها في صالحهم، معتبرا أننا بحاجة إلى دواء الصبر والحرص لأن أي خطأ سيؤدي إلى كوارث، وخطأ شخص واحد قد يؤدي إلى إصابة حي بأكمله أو عمارة أو عائلة.

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المسؤول الحكومي دعا المغاربة إلى الاقتداء بسلوك الملك محمد السادس، الذي حرص على ارتداء الكمامة، في استقباله، مساء اليوم، لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير التعليم سعيد أمزازي، الذي كلفه بمهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة، وكذا عثمان الفردوس الذي قلده مسؤولية وزارة الشبيبة والرياضة، بالإضافة إلى قطاع الثقافة.

كما اعتبر رباح، أن هذه الأزمة التي يمر منها المغرب، بمثابة محنة فيها منحة بالنسبة للمجتمع والإقتصاد المغربي حتى تتم تقوية الإنتاج والإعتماد على الموارد الداخلية، واستخدام التكنولوجات والإقتصاد الرقمي، وتثبيث المبادرات الإحسانية، داعيا كل أسرة ميسورة إلى التكفل بأخرى معوزة وأن يبقى ذلك خلقًا وثقافة دائمة.