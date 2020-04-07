إصابات «كورونا» الجديدة في إيطاليا عند أدنى مستوى منذ 25 يوماً

زاد عدد الوفيات المسجلة في إيطاليا جراء فيروس كورونا، بـ 604 حالات اليوم الثلاثاء خلال أربع وعشرين ساعة لكن الإصابات الجديدة سجلت أقل زيادة منذ نحو شهر.

ورغم أن عدد الوفيات المسجل اليوم لا يزال مرتفعاً، إلا أنه أقل من عدد الحالات التي أحصيت أمس الاثنين والتي بلغت 636 حالة.

كما سجل عدد حالات الإصابة الجديدة أدنى زيادة له منذ 13 مارس الماضي.

وقالت وكالة الحماية المدنية، إن إجمالي عدد حالات الوفاة في أكثر بلاد العالم تضرراً، من حيث عدد الوفيات، منذ بدء تفشي فيروس كورونا في 21 فبراير، ارتفع إلى 17127 حالة.

وزاد إجمالي عدد الحالات المؤكدة 3039 حالة اليوم الثلاثاء إلى 135586 حالة في ثاني تراجع يومي على التوالي، مما يؤكد تزايد الثقة في أن هذا المرض يتراجع بفضل إجراءات العزل العام التي طبقت في إيطاليا التاسع من مارس آذار.

وارتفعت حالات الإصابة الجديدة 3599 حالة يوم الاثنين. وتراوحت الزيادات اليومية السابقة منذ 17 مارس الماضي في نطاق ما بين 4050 و6557 حالة.

وأعلن شفاء 24392 حالة، اليوم الثلاثاء، من بين الحالات التي أصيبت أصلاً مقابل 22837 حالة يوم الاثنين.