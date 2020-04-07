تسجيل 786 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا

قالت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع بواقع 786.

بذلك، يترفع عدد الإجمالي للوفيات إلى 6159.

وذكرت إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية أنه، حتى الساعة 0800 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، تم اختبار 213181 شخصا، ثبت إصابة 55242 منهم ارتفاعا من 51608 حالة إصابة يوم أمس الاثنين.

في الأثناء، لا يزال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء، يتلقى العلاج في مستشفى في العاصمة لندن.

وقال الناطق باسم جوسنون إن حالة رئيس الوزراء مستقرة، مضيفاً أن معنوياته لا تزال مرتفعة.

وأكد المتحدث للصحفيين أن رئيس الوزراء، الذي نُقل إلى المستشفى يوم الأحد، تلقى علاجاً عادياً بالأكسجين ويتنفس دون مساعدة ولا يحتاج إلى جهاز تنفس صناعي.

وأضاف "استقرت حالة رئيس الوزراء خلال الليل ولا تزال معنوياته مرتفعة. تلقى علاجاً عادياً بالأكسجين ويتنفس من دون أي مساعدة أخرى. لا تستدعي حالته استخدام جهاز تنفس صناعي أو أي دعم تنفسي آخر".