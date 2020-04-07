السفارة الاميركية تعلن عن انضمامها مع الوقفة التضامنية العراقية

اعلنت السفارة الاميركية في بغداد، الثلاثاء، عن انضمامها مع الوقفة التضامنية للكوادر العراقية.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ننضم إلى المواطنين العراقيين في التعبير عن تضامننا مع المؤسسات العراقية وكل العراقيين في وضع حياتهم على المحك لمواجهة فايروس كورونا COVID-19".

واضافت "نعرب عن تعازينا الحارة للعراقيين الذين فقدوا أحباءهم والذين لديهم أفراد من عائلتهم أو اصدقائهم ولا يزالون يكافحون هذا المرض"، لافتة الى "اننا ملتزمون بمواصلة العمل مع الحكومة العراقية والشعب العراقي للتغلب على وباء كورونا COVID-19".