الإمارات تسجل 283 إصابة ووفاة 1 جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن أن حصيلة الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفعت بـ283 حالة جديدة تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، مشيراً إلى ان العدد الإجمالي للمصابين المرصودين بالمرض يبلغ 2359 حالة.
وتشير الأرقام الأخيرة إلى استقرار نسبي لمعدل الارتفاع اليومي للإصابات بفيروس كورونا في الإمارات، حيث سجلت في البلاد الأحد الماضي 294 حالة وأمس الاثنين 277 إصابة جديدة.
وأشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد الإصابات في البلاد خلال الأيام الماضية جاءت نتيجة تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين، وكذلك تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، مؤكدةً أن عدد المتوفين بالفيروس في البلاد بلغ 12 شخصا، وعدد حالات الشفاء 186.
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