المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء البريطاني: جونسون لا يزال بغرفة العناية المركزة وحالته مستقرة

أعلن المكتب الإعلامي ل​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​، أن "جونسون لا يزال في غرفة العناية المركزة وحالته الصحية مستقرة، وهو في مزاج جيد".

هذا وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، مساء 5 نيسان الحالي، عن "دخول جونسون إلى ​مستشفى​ في لندن "لإجراء فحوصات طبية في ظل استمرار الأعراض الواضحة للإصابة ب​فيروس كورونا​ عليه، لكن مساء الاثنين أفاد المكتب بنقله إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية، حيث تم تزويده بالأكسجين لمساعدته على ​التنفس​".