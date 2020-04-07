أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن "جونسون لا يزال في غرفة العناية المركزة وحالته الصحية مستقرة، وهو في مزاج جيد".
هذا وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، مساء 5 نيسان الحالي، عن "دخول جونسون إلى مستشفى في لندن "لإجراء فحوصات طبية في ظل استمرار الأعراض الواضحة للإصابة بفيروس كورونا عليه، لكن مساء الاثنين أفاد المكتب بنقله إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية، حيث تم تزويده بالأكسجين لمساعدته على التنفس".
كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء البريطاني: جونسون لا يزال بغرفة العناية المركزة وحالته مستقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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