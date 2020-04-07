شكرا لقرائتكم خبر عن دبي.. القبض على شاب آسيوي نشر فيديو مسيء لرجال الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

القت شرطة دبي القبض على شاب آسيوي قام بتصوير مقطع فيديو لرجال الشرطة أثناء تأدية واجبهم وإضافة رموز تعبيرية بغرض الإستهزاء والسخرية وقام بنشر الفيديو على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي ، وعليه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه وإحالته الى الجهات المختصة.

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