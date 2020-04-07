شكرا لقرائتكم خبر عن أين قصورك و طائراتك؟ ..الأحزاب تسخر من دعوة أردوغان للشعب بالتبرع والان نبدء بالتفاصيل

موجه عنيفة من الانتقاد لاقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدما طلب من الشعب التبرع لمواجهة أزمة كورونا التى تتعرض لها البلاد .

وجاءت الموجه شديدة من ا؛زاب المعارضة فى اسطنبول حيث سخر ‏حزب الشعب الجمهورى من اردوغان بعدما أعلن أنه سيتبرع بسبعه شهور من راتبه ،وطلبوا منه التبرع بقصوره الفارهة التى بناها وتساءلوا أين المليارات التي قال عنها ، ألم يقل أنه سيقرض صندوق النقد الدولي 5 مليارات دولار وأنه يملك 75 مليار دولار تكلفة قناة اسطنبول المائية .

أما زعيمة حزب الخير فطالبته بالتبرع بطائرته الخاصة التي تلقاها هدية من أمير قطر والتى يبلغ ثمنها 500 مليون دولار .