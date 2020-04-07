النمسا تعتزم تخفيف إجراءات مكافحة "كورونا" بحلول 14 أفريل

وكالات- تعتزم النمسا تخفيف إجراءاتها المشددة في مكافحة جائحة كورونا عقب عيد القيامة مباشرة. وأعلن المستشار النمساوي، زباستيان كورتس اليوم، الإثنين 6 أفريل 2020، أنه من المخطط فتح المتاجر الصغيرة وأسواق البناء والبستنة تحت قواعد مشددة إعتبارا من 14 أفريل الجاري.

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