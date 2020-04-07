تراجع عدد إصابات كورونا فى إيطاليا لأدنى مستوى منذ 25 يومًا

ارتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في إيطاليا 604 حالة، اليوم الثلاثاء، وهو أقل من عدد الحالات التي تم تسجيلها أمس، والتي بلغت 636 حالة في حين سجل عدد حالات الإصابة الجديدة أدنى زيادة له منذ 13 مارس.

وقالت وكالة الحماية المدنية، إن إجمالي

عدد حالات الوفاة في أكثر بلاد العالم تضررا منذ بدء تفشي فيروس كورونا في 21 فبراير، ارتفع إلي 17127 حالة.

وزاد إجمالي عدد الحالات المؤكدة 3039 حالة، اليوم، إلى 135586 حالة في ثاني تراجع يومي

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على التوالي، مما يؤكد تزايد الثقة في أن هذا المرض يتراجع بفضل إجراءات العزل العام التي تم تطبيقها في التاسع من مارس.

وارتفعت حالات الإصابة الجديدة 3599 حالة يوم الإثنين.

وتراوحت الزيادات اليومية السابقة من 17 مارس، في نطاق ما بين 4050 و6557 حالة.

وأعلن شفاء 24392 حالة، اليوم الثلاثاء، من بين الحالات التي أصيبت مقابل 22837 حالة يوم الاثنين.

