الموت يخطف رساما مغربيا شابا.. شارك سابقا في “عرب غوت تالنت”

توفي، صباح اليوم الثلاثاء، الرسام المغربي الشاب، يونس بنسعمر، الذي كان اسما شابا بارزا في رسم البورتريهات، قد كسب شهرة أوسع بعد مشاركته في برنامج “عرب غوت تالنت”.

و تداول أصدقاء الرسام الراحل، على فايسبوك، منشورات رثاء في حقه، إذ كان أبدع في أنشطته في الساحة المغربية، وكذا أثناء مشاركته في برنامج “عرب غوت تالنت” في الموسم الماضي، إذ استعرض أمام اللجنة، مهارة رسم لوحات بورتريهات بالمقلوب، وبسرعة قياسية.

وفي تواصل لأحد أصدقاء الفنان الراحل مع “اليوم 24″، كشف أن يونس بنسعمر سقط من علو مرتفع في مدينة أكادير، ونقل إلى المستشفى لتجرى له عملية جراحية على مستوى الرأس لوقف نزيف داخلي.

يذكر أن الرسام الراحل، الذي ناهز عمره 30 سنة، كان معلما للرسم في مدينة أكادير، ومحترفا في رسم اللوحات المقلوبة.

ويعتبر الراحل، ابن مدينة طنجة، أحد أشهر رسامي البورتريه في مدينة أكادير، وكان اسمه حاضرا في مجموعة من المعارض الجهوية، والوطنية.