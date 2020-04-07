بوتين يبعث رسالة إلى جونسون بعد تدهور حالته الصحية إثر الإصابة بكورونا

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حيث أعرب له عن التمنيات بشفائه العاجل إثر تدهور حالته الصحية بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وقال بوتين في الرسالة، التي نشر نصها على موقع الكرملين، اليوم الثلاثاء: "أود أن أعبر عن خالص دعمي في هذه المرحلة العصيبة بالنسبة إليكم".

وأضاف الرئيس الروسي، مخاطبا رئيس الوزراء البريطاني: "إنني على يقين بأن طاقتكم وتفاؤلكم وروح الفكاهة لديكم ستساعدكم في الانتصار على المرض. أتمنى لكم من القلب الشفاء العاجل والكامل".

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وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، مساء 5 أبريل، عن دخول جونسون إلى مستشفى في لندن "لإجراء فحوصات طبية في ظل استمرار الأعراض الواضحة للإصابة بفيروس كورونا عليه".

لكن مساء أمس الاثنين أعلن مكتب جونسون عن نقله إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية، حيث تم تزويده بالأكسجين لمساعدته على التنفس.

وطلب جونسون من وزير الخارجية، دومينيك راب، تولي مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء البريطانية خلال هذه الفترة.