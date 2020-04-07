شكرا لقرائتكم ترمب يتوعد منظمة الصحة العالمية: منحازة للصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، هجوما على منظمة الصحة العالمية قائلا في تغريدة على حسابه في "تويتر" إن المنظمة ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة، لكنها منحازة إلى الصين".

وتوعد ترمب المنظمة الأممية قائلا: "سوف ننظر في هذا الأمر بشكل جيد، لحسن الحظ أنني رفضت نصيحتهم بشأن إبقاء حدودنا مفتوحة للصين في وقت مبكر".

وتساءل: "لماذا قدموا لنا مثل هذه التوصية الخاطئة؟".

من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، على تويتر، اليوم الثلاثاء عن ترحيب الولايات المتحدة بدعوة الصين لمكافحة جائحة فيروس كورونا بجهود مشتركة.

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وحثت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية بكين على مشاركة جميع البيانات المتعلقة بالفيروس والسماح للفرق الدولية بالتحقيق في كيفية بدء تفشي المرض في الصين والسماح للمواطنين بحرية التعبير.

وقالت إن التعاون الحقيقي يتطلب شفافية وإجراءات حقيقية وليس مجرد شعارات.

وبلغ عدد الإصابات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 384 ألفا و947 مع 11 ألفا و332 وفاة.

فيما ارتفع عدد الوفيات جرّاء فيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 75 ألفا و542 شخصا الثلاثاء، بحسب حصيلة أعّدتها فرانس برس الساعة 11,00 ت.غ استنادا لمصادر رسمية.