مستشفى بيروت الحكومي: استقبلنا 16 حالة مشتبه بإصابتها بالكورونا نقلت من مستشفيات أخرى

أعلن ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​، في تقريره اليومي حول ​فيروس كورونا​، أنَّ "مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس ​الكورونا​ والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى وصلت إلى 31 إصابة"، مشيراً الى انه "تم استقبال 16 حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس نقلت من ​مستشفيات​ أخرى".

وأكد المستشفى أنه "لم يتم تسجيل أي حالة شفاء اليوم وبالتالي ما زال مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 60 حالة شفاء".