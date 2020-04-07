أعلن مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، في تقريره اليومي حول فيروس كورونا، أنَّ "مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى وصلت إلى 31 إصابة"، مشيراً الى انه "تم استقبال 16 حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس نقلت من مستشفيات أخرى".
وأكد المستشفى أنه "لم يتم تسجيل أي حالة شفاء اليوم وبالتالي ما زال مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 60 حالة شفاء".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى بيروت الحكومي: استقبلنا 16 حالة مشتبه بإصابتها بالكورونا نقلت من مستشفيات أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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