متحدث: حالة جونسون استقرت خلال الليل ومعنوياته مرتفعة

قال المتحدث باسم بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني إن حالته استقرت خلال الليل في العناية المركزة بعد تدهور أعراض إصابته بفيروس كورونا مضيفاً أن معنوياته لا تزال مرتفعة.

وقال المتحدث للصحفيين إن رئيس الوزراء، الذي نُقل إلى المستشفى يوم الأحد، تلقى علاجاً عادياً بالأكسجين ويتنفس دون مساعدة ولا يحتاج إلى جهاز تنفس صناعي.

وأضاف: "استقرت حالة رئيس الوزراء خلال الليل ولا تزال معنوياته مرتفعة. لا تستدعي حالته استخدام جهاز تنفس صناعي أو أي دعم تنفسي آخر ".

وكان قد أعلن مقر رئيس الوزراء البريطاني أن رئيس الوزراء بوريس جونسون في حالة مستقرة في العناية المركزة ولا يعاني من التهاب رئوي.

وكانت قد شخصت إصابة جونسون بفيروس كورونا المستجد في 27 آذار/مارس، لكن رئيس الوزراء المحافظ رفض التوقف عن العمل من جناح إقامته في داونينغ ستريت.

هذا ويثير إدخال بوريس جونسون إلى العناية المركزة قلقاً شديداً في المملكة المتحدة والخارج، ويثبت خطورة فيروس كورونا المستجد حتى على من هم في صحة جيدة، بغض النظر عن موقعهم.

تعاطف رؤساء العالم:

تلقى جونسون رسائل دعم من العالم أجمع، أبرزها من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال "كل الأميركيين يصلون من أجل شفائه".

وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تمنياتها بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء البريطاني، وكتب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت على "تويتر" إن ميركل تأمل أن يتمكن جونسون من مغادرة المستشفى قريباً.

كما أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج عبر "تويتر" عن تمنياتهم بالشفاء العاجل لجونسون.

وأعلنت الحكومة البريطانية أمس أن وزير الخارجية دومينيك راب "سوف يحل بدلا من رئيس الوزراء إذا ما استدعت الضرورة" أثناء بقاء جونسون في العناية المركزة.

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جونسون استخفّ بخطورة التقارب الاجتماعي بعد أزمة كورونا:

منذ بداية الأزمة، حاول جونسون التغطية على مماطلته في معالجتها عبر التعبير عن عدم خشيته أن يكون في الخطوط الأمامية. وروى إثر زيارته لأحد المستشفيات في 3 آذار/مارس "لقد صافحت الجميع"، حتى المرضى.

لكن تأخر ظهور الأعراض يشير إلى أن جونسون لم يلتقط العدوى من تلك الزيارة.

وعلقت صحيفة "ذي إندبندنت" أواخر آذار/مارس إثر تبين إصابة رئيس الوزراء "بوريس جونسون تجاهل التوصيات على حساب صحته".

ولم يفاجئ إصراره على مواصلة ممارسة مهامه البريطانيين، لا مؤيديه الذين يشيدون بتفانيه، ولا خصومه المنتقدين لطموحه الشديد.

في المقابل، لم يكن إعلان الاثنين "منتظراً"، على ما ذكرت صحيفة "ذي تلغراف".

وتصدرت الصفحات الأولى لغالبية الصحف البريطانية، عبارة واحدة: "عناية مركزة". وذهبت صحيفتا "ديلي ميرور" و"ديلي ستار" أبعد من ذلك بالحديث عن "الصراع لإنقاذ حياة" جونسون.

وأكد البروفسور ديريك هيل من جهته أن لديه معلومات تؤكد أن جونسون "يتلقى مساعدة على التنفس عبر جهاز ضغط إيجابي متواصل، يستخدم عموماً في علاج من يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم. التجربة الإيطالية وتجربة دول أخرى تبين أن جهاز الضغط هذا ناجع للمرضى المصابين بكوفيد-19، على الأقل في بداية إصابتهم".

وإلى جانب وريث العرش البريطاني الأمير تشارلز الذي شفي من المرض، يعتبر جونسون واحدا من أكثر من 50 ألف مصاب في المملكة المتحدة حتى الآن. وتوفي من هؤلاء 5400 شخص.

واعتبرت أستاذة الطب في جامعة ادنبره ليندا بولد من جهتها أن التطور الأخير "يظهر إلى أي مدى لا يفرق الفيروس بين الناس. لا يهم من تكون وفي أي مكان، يمكن لأكثر الأشخاص حظوة في مجتمعنا أن يصابوا ويمرضوا بشدة".