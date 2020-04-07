ايران: خطوات تطبيق آلية إنستكس إيجابية لكن غير كافية

ماكرون يدعوها إلى احترام تعهداتها النووية

طهران ـ عواصم ـ وكالات: قالت قناة برس التلفزيونية الإيرانية إن الرئيس حسن روحاني أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الخطوات الأولية لتطبيق آلية إنستكس التجارية إيجابية لكنها غير كافية. وقالت ألمانيا في الأسبوع الماضي إنها وفرنسا وبريطانيا صدرت سلعا طبية إلى إيران قي أول عملية تجرى بمقتضي آلية إنستكس التجارية التي أنشئت لمقايضة السلع الإنسانية والطعام بالنقط والغاز الإيرانيين بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015. وتعتبر هذه الآلية التجارية الأوروبية وسيلة للمساعدة في مبادلة صادرات النفط والغاز الإيرانية بمشتريات السلع الأوروبية. ومع ذلك تم التهوين من الطموحات التي تمثلها هذه الآلية عندما قال دبلوماسيون إنها ستستخدم فقط من الناحية الواقعية في التبادلات التجارية الصغيرة فقط ومن أمثلتها السلع الإنسانية والطعام.

الى ذلك، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران إلى احترام تعهداتها النووية وذلك خلال محادثة مع الرئيس حسن روحاني مضيفا أن هذه هي اللحظة التي ينبغي على المجتمع الدولي أن يتكاتف فيها لمحاربة فيروس كورونا. وقال بيان صادر عن قصر الإليزيه “يأمل الرئيس الفرنسي أن تحترم إيران تعهداتها النووية وأن تحجم عن اتخاذ تدابير جديدة تتناقض مع خطة العمل الشاملة المشتركة وأن تساهم في تخفيف التوتر الإقليمي”.

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