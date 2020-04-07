العراق: التحالف ينسحب من قاعدة عسكرية بـ(أبو غريب)

بغداد ـ وكالات: أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن قوات التحالف الدولي سوف تنسحب من قاعدة عسكرية جديدة وتسلمها للقوات العراقية. وبحسب موقع “السومرية نيوز”، فإن “قوات التحالف الدولي قررت الانسحاب من قاعدة عسكرية في منطقة أبو غريب، غرب العاصمة بغداد، وتسليم الموقع إلى القوات العراقية “. وأشار الموقع إلى أن “قاعدة أبوغريب” هو سادس موقع عسكري عراقي تنسحب منه قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة. وأعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، السبت الماضي، تسليم قاعدة “الحبانية” العسكرية، في محافظة الأنبار إلى قوات الأمن العراقية. وقام التحالف بمغادرة القاعدة الجوية (الحبانية) ونقل معدات ومباني تبلغ قيمتها نحو 3.5 مليون دولار إلى الحكومة العراقية”. وذكر التحالف أنه “سيغادر 500 منتسب من أفراده القاعدة”، مؤكدا أن” قوات الأمن العراقية كانت وما زالت قادرة على التصدي لداعش في محافظة الأنبار”. وفي وقت سابق، استلمت القوات العراقية، موقعا عسكريا آخر كانت تشغله قوات التحالف الدولي في محافظة نينوى، شمال العراق. كما أعادت قوات التحالف في مارس الماضي، الموقع الذي كانت تشغله في قاعدة القيارة الجوية، جنوب الموصل، مركز نينوى، شمال العراق، إلى القوات العراقية، والانسحاب منه وفق التزام التحالف الدولي من إعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد، والمعسكرات العسكرية العراقية.

وبدأت قوات التحالف الدولي، تقليص قواعدها في العراق، بتسليم أول قاعدة عسكرية لها، للجيش العراقي، بعد أيام من تقديم الحكومة العراقية شكوى دولية، ضد الانتهاكات الأمريكية التي تسببت بمقتل 6 وإصابة 12 من أفراد الأمن، بدايات الشهر الجاري.