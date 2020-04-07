ارتفاع الحصيلة اليومية للوفيات في إسبانيا من جديد مع تسجيل 743 وفاة

عاودت الحصيلة اليومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد الارتفاع من جديد في إسبانيا بعد أربعة أيام من الانخفاض.

وأعلن صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 743 وفاة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 13798، وفق أرقام وزارة الصحة.

وارتفع أيضا عدد الإصابات الإضافية خلال 24 ساعة بوتيرة سريعة معدلها 4,1% مقابل 3,3% في اليوم السابق، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي في هذا البلد الأكثر تضررا من الفيروس بعد إيطاليا 140510.