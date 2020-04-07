ساعات بعد مغادرته السجن.. نزيل سابق مستفيد من العفو الملكي ينتحر في طنجة

لفظ نزيل سابق، استفاد من عفو ملكي، أخيرا، أنفاسه الأخيرة، مساء أمس الاثنين، في طنجة، بعدما ألقى بنفسه من سطح منزله، الموجود بحي “بن ديبان”.

وكشف مصدر لـ”اليوم 24″ أن الشاب، البالغ من العمر 28 سنة، كان محكوما بـ5 سنوات سجنا نافذا، قضى منها 4 سنوات، ثم خرج بعفو ملكي.

وقال أحد أفراد عائلته، في اتصال هاتفي مع الموقع، إن الهالك، الذي غادر سجن طنجة، أول أمس الأحد، لم يكن يعاني أي اضطرابات نفسية.

وأضاف المتحدث نفسه للموقع ذاته أن الهالك بعد لقائه بأسرته، جالس رفاقه في حي أمراح، قبل أن يعود إلى المنزل في حالة غير طبيعية، إذ من المرجح أن يكون قد تناول كمية من الأقراص المهلوسة، تسببت له في هلوسات، وضع على إثرها حدا لحياته بطريقة مأساوية.

ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات في مستشفى دوق دي طوفار، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، لمعرفة ظروف، وملابسات الوفاة.