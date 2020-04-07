مدير مستشفى دوق دي طوفار: حالتان تماثلتا للشفاء من بينهما أول مصاب بجهة الشمال- فيديو

فيديو: يونس الميموني

قال الدكتور محمد التيوري مدير مستشفى الدوق دي طوفار، إن حالات جديدة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا المستجد، بينها أول مصاب بجهة الشمال.

وكشف التيوري لـ”اليوم 24″ أن المتعافيين، تمت معالجتهما تبعا للبروتوكول المعمول به من طرف وزارة الصحة، إذ أخضعا للتحليل المخبري مرتين، قبل إعلان شفائهما بشكل كلي.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه رغم شفاء المصابين من العدوى، فإنهما سيبقيان في منزلهما بعيدان من أسرهما لمدة 14 يوما، لتجنب نقلهما للعدوى.

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وأوضح مدير المستشفى، أن الأطر الصحية تقوم بتضحيات من أجل علاج مرضى “كوفيد19″، مشيرا إلى أن خرق حالة الطوارئ الصحية من طرف مواطنين، سيزيد من احتمالية انتشار الجائحة.

وانتقد مدير المستشفى الازدحام الذي تشهده بعض الأسواق في المدينة، مؤكدا على ضرورة اتباع تعليمات المسؤولين للحد من انتشار الجائحة.