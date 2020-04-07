بذريعة كورونا.. مليشيات الحوثي تجتاح مزارع المواطنين وتفرض إتاوات بالضالع

الثلاثاء 7 أبريل 2020

أقدمت مليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران مؤخرا باتخاذ سلسلة من الاجراءات في مناطق سيطرتها في دمت والعود والحشأ شمال وغربي محافظة الضالع بذريعة مواجهة فيروس كورونا.



وكشفت مصادر محلية من تلك المناطق، ان المليشيات الحوثية أقدمت خلال الأيام الماضية على اجتياح مزارع المواطنين في مناطق العود و الحشأ خصوصا تلك المخصصة لزراعة القات و بيع محاصيلها من قبل عناصر موالية لهم.

وأضافت المصادر، أن المليشيات الحوثية أصدرت تعميما جديدا قبل نحو ثلاثة أيام وزعته على مشائخ القرى في تلك المناطق وتظمن فرض مبالغ مالية باهظة على كل المواطنين هناك تحت نفس الذريعة والشعار.

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وأشارت المصادر، ان المليشيات أقدمت مؤخرا على تدمير ثلاث مزارع قات في كلا من: هجار و القرن بالعود بعد نهب محصولها من شجرة القات واقتادت أربعة من ملاك تلك المزارع إلى السجن في جهة مجهولة.

وتحدثت المصادر أيضا عن قيام عناصر مليشيات الحوثي بالإستحواذ على بئر سطحي للمياه في الحشأ و بيع المياه لصالحها وسط حماية أمنية من أطقم مسلحة تقل عددا من المسلحين و تحمل عيارات نارية متوسطة.

وناشدت المصادر الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي و المنظمات الحقوقية إلى التدخل السريع و العاجل في إنقاذ المواطنين المدنيين من بطش مليشيات الحوثي التي ترتكب جرائم مستمرة و انتهاكات متواصلة بحق المدنيين هناك