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إغلاق مداخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لمكافحة كورونا

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أقفلت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت مداخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ، بالسواتر الخشبية ومنعت الدخول إلى المخيمات إلا من خلال مدخل واحد تم تجهيزه بالفرق الطبية والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

وأكدت القيادة الفلسطينية في بيان اليوم ، أنها أبقت على مدخل واحد لكل مخيم وأخضعت الفرق الطبية العاملة العابرين إلى المخيمات للفحص الطبي وقدمت لهم سبل الوقاية ، لضمان عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

من جهتها ، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان اليوم، أن مستشفى الهمشري التابع لها شرق مدينة صيدا اللبنانية ، أصبح لديه الأجهزة الكاملة والاستعدادات التامة لإجراء الفحوصات للمرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا .

وأشارت الجمعية إلى أن المصاب ينقل إلى مستشفى رفيق الحريري في بيروت ، بسيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني ، بعد التأكد من أصابته .

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