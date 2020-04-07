شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أفغانستان تسجل 56 حالة جديدة من كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:58 صباحًا, 7 أبريل 2020 م المناطق_واس سجّلت أفغانستان 56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الحالات إلى 423 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة العامة في أفغانستان وحيد الله ميار قوله أن 27 حالة جديدة سُجّلت في إقليم هرات و12 في العاصمة كابول و2 في ننجارهار و10 في قندهار و5 في بلخ.

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