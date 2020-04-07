كورونا حول العالم: الإصابات فوق المليون و345 ألفا والوفيات تقترب من 75 ألفا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز المليون و345 ألفا حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ مليون و347587 حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 286 ألفا.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات اقترب من 75 ألفا.

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وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والصين وإيران والمملكة المتحددة وتركيا وسويسرا.

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 368 ألف إصابة إلى جانب 10943 وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 137 ألف إصابة و13341 وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 133 ألف إصابة ونحو 16 ألف و500 وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 81 ألفا و740 إصابة و3331 وفاة.