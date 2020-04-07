مليشيا الحوثي تداهم قرية في الحشا بالضالع وتختطف عشرين مواطنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أقدمت أطقم عسكرية وعربة جند تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، على مداهمة إحدى المناطق الريفية المأهولة بالسكان، شمال شرقي مديرية الحُشا، بمحافظة الضالع، واختطفت 20 مواطناً من الأهالي.

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وأفادت مصادر محلية إن المليشيا داهمت في وقت متأخر من مساء الاثنين، منطقة "الثوخب" بمديرية الحُشا، بعدد من الأطقم العسكرية وعربة جند، واعتقلت 20 مواطنا، ونهبت منازلهم بعد طرد الساكنين الذين معظمهم من النساء والأطفال.

وتابعت المصادر أن المليشيا هددت النساء بالسلاح حينما رفضت الخروج من المنازل، وأدت عملية مداهمتها إلى حالة من الخوف والهلع بين النساء والأطفال من أهالي المنطقة