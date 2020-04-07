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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لواء باب المندب يمنع قاربا قادما من القرن الأفريقي من النزول بالساحل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020
تعز - الخليج 365
منع لواء باب المندب قارب قادم من القرن الأفريقي من النزول في منطقة السقية الساحلية القريبة من باب المندب ،وذلك ضمن الإجراءات الأحترازات الوقائية من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح معظم دول العالم.
وقال رئيس عمليات لواء باب المندب العقيد عادل غانم أن قواتهم منعت قارب قادم من افريقيا من النزول إلى منطقة السقية واجبرته على العودة من حيث أتى.
واضاف أن القارب يحمل 5 يمنيين وأفريقي واحد واكد ان الأجراءات صارمة ضد كل من يحاول الدخول عبر السواحل من القرن الأفريقي سواءً كان يمني الأصل أو من جنسية اخرى.
هذا وكان لواء باب المندب قد منع النزول من القرن الأفريقي عبر سواحل المندب والسقية والعارة ووجه بلاغ لجميع التجار والمتعاملين مع دول إفريقيا إلى ايقاف أي تعامل أو حركة من والى القرن الإفريقي كاجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا في اليمن
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