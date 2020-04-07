شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 1154 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال يوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت السلطات الصحية الروسية, الثلاثاء, تسجيل 1154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 7497 حالة.

Advertisements ووفقا لحسابات وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن هذه الزيادة تعني ارتفاع عدد الإصابات بـ18% خلال يوم واحد. ولفتت الوكالة إلى أن 697 من الإصابات الجديدة سُجلت في موسكو وحدها. كما سجلت البلاد 11 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 58 حالة, ومن ناحية أخرى، ارتفع عدد المتعافين إلى 494 حالة.

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