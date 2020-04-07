"النشرة": الطيران الاسرائيلي يخرق حرمة الاجواء اللبنانية فوق شبعا

أشار مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ الى ان "​الطيران الحربي الاسرائيلي​ خرق حرمة الاجواء اللبنانية من فوق شبعا وينفذ طلعات استشكافية على علو شاهق فوق مناطق ​العرقوب​، حاصبيا، ​مرجعيون​ وصلا حتى سماء جبل برغل ومجرى الليطاني في ​البقاع الغربي​". إضغط للمزيد

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