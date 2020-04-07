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ارتفاع وفيات كورونا في أستراليا

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ارتفع عدد الوفيات بفيروس في استراليا إلى 45 حالة بعد بعد تسجيل حالة وفاة في ولاية فيكتوريا وحالتين في ولاية نيو ساوث ويلز، وسجلت أول حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس في ولاية جنوب أستراليا.

أما بالنسبة لعدد الإصابات في أستراليا فقد وصل إلى 5844 حالة إصابة، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضرراً حيث سجلت 2686 حالة إصابة مؤكدة و21 حالة وفاة منذ تفشي الوباء.

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