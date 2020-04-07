ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في استراليا إلى 45 حالة بعد بعد تسجيل حالة وفاة في ولاية فيكتوريا وحالتين في ولاية نيو ساوث ويلز، وسجلت أول حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس في ولاية جنوب أستراليا.
أما بالنسبة لعدد الإصابات في أستراليا فقد وصل إلى 5844 حالة إصابة، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضرراً حيث سجلت 2686 حالة إصابة مؤكدة و21 حالة وفاة منذ تفشي الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع وفيات كورونا في أستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.