منيب تدعو الحكومة إلى مساعدة أطباء القطاع الخاص في ظل أزمة كورونا

دعت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاتحاد الاشتراكي الموحد، إلى تخفيف الضرائب على أطباء القطاع الخاص بالمغرب، بسبب الأزمة التي يشهدها المغرب.

وقالت نبيلة منيب، خلال مشاركتها، أمس الاثنين ، في ندوة عبر تقنية الفيديو، لمؤسسة الفقيه التطواني، إن بعض أطباء القطاع الخاص يعانون فى ظل هذه الأزمة، مستطردة “إذا كانت هناك إمكانية لمساعدتهم، لما لا”، مشيرة إلى أنه ثمة بعض العيادات الخاصة تعاني الفراغ في ظل هذه الأزمة”.

وعن مراسلة هيأة الأطباء القطاع الخاص، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مطالبة بتوفير حلول استثنائية، تستفيد منها العيادات، والمصحات الطبية، في ظل الأزمة الصحية؛ نفت نبيلة منيب أن تكون الهيأة طلبت الاستفادة من المال، مشددة على أن من طلب ذلك أساتذة القطاع الخاص، وليس أطباء القطاع الخاص.

ويشار إلى أن مراسلة أطباء القطاع الخاص، لرئيس الحكومة أثارت جدلا في صفوف المغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ انتقد العديد من النشطاء طلب هيأة أطباء قطاع الخاص بالاستفادة من دعم وحلول استثنائية، في ظل الأزمة التي يشهدها المغرب.