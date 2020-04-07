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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 15 مسنا بكورونا في دار رعاية بالبرتغال والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 أبريل 2020
قال رئيس بلدية مدينة أفيرو في البرتغال، ريباو استيفيس، الإثنين، إن 15 مسنا توفوا بسبب فيروس كورونا في دار رعاية بالمدينة، وذلك في أسوأ حالة تقع بمنشأة واحدة منذ بدء التفشي في البلاد.
وذكر استيفيس، لوكالة الأنباء المحلية "لوسا"، أن الفحوص أظهرت، الأسبوع الماضي، إصابة 77 آخرين من النزلاء و22 من أطقم العاملين، مشيرا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة بما فيها تخصيص منطقة منفصلة للمصابين.
وألقى باللوم على الهيئة القومية للصحة، قائلا إنها لم ترسل أجهزة قياس حرارة كافية لمدينته، وقال إنه لا توجد حاليا موارد لفحص نزلاء دور الرعاية الأخرى، وتابع: "لا يوجد شيء في مشفانا".
وسجلت البرتغال 11730 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن و311 وفاة، وطالت الجائحة النزلاء والعاملين في العشرات من دور الرعاية بأنحاء البلاد وأوقعت عدة وفيات، معظمها في الشمال.
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