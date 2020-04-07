شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في الهند إلى 114 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في الهند إلى 114 متوفى، فيما ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4421 شخصًا.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أنه تم الإبلاغ عن خمس وفيات خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 114 شخصًا فيما سجلت 354 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 4421 حالةً.

وتعد ماهاراشترا أشد الولايات الهندية تضررًا حيث سجلت 45 وفاة و 804 إصابات تليها ولاية تاميل نادو بتسجيل خمس وفيات و 629 إصابة، فيما ارتفعت الأعداد في العاصمة نيودلهي إلى 542 إصابة وسبع وفيات وسط انتشار الوباء العالمي إلى 31 ولاية هندية.