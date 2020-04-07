الصين ترفع غدا آخر القيود عن "ووهان" بؤرة تفشي كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

من المقرر أن ترفع السلطات الصينية آخر القيود عن مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أكثر من شهرين ونصف الشهر من خضوعها تحت إغلاق صارم.



وبدء من منتصف ليل الأربعاء ، ستعود حركة المرور لطبيعتها، ومن المقرر أيضا استئناف حركة الطيران، وسيكون باستطاعة السيارات مغادرة المدينة مجددا ويمكن للأشخاص السفر بالقطارات، شريطة أن يكونوا أصحاء ولم يخالطوا أي مصابين مؤخرا.

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وينظر إلى استئناف الحياة الطبيعية في المدينة التي يقطنها 11 مليون شخص، كمؤشر مهم للصين يأذن بانتهاء أسوأ أزمة.

يذكر أن سلالة فيروس كورونا المستجد انتقلت من حيوان مجهول إلى البشر في ووهان في ديسمبر.

ومن بين إجمالي أكثر من 80 ألف إصابة تم تسجيلها رسميا في الصين، كان هناك 50 ألفا في ووهان وحدها، كما أن هناك 2500 وفاة في المدينة من بين 3300 وفاة تم تسجيلها في الصين نتيجة الإصابة بمرض (كوفيد - 19) الذي يسببه الفيروس