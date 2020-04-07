لفت رئيس ​جمعية المستهلك​ ​زهير برو​ في حديث لبرنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة ​صوت لبنان​ إلى ان "نسبية كبيرة من دول ​العالم​ ذهبت باتجاه تثبيت ​الاسعار​"، مشيرا إلى انه "نحن امام ازمتين هما أزمة ​كورونا​ والازمة الاقتصادية". وطلب "تجميد أسعار الاجبان والالبان، اللحوم، الحبوب على انواعها، ​الدواء​ و​المحروقات​"، معتبرا انه "اليوم من دون الذهاب إلى علاجات من المنبع لا نكون قمنا بشيء". واعتبر ان "الذهاب إلى محاضر الضبط لن يحل شيئا وهو اجهاد من دون مقابل"، مشددا على انه "يجب على ​الحكومة​ ان تجتمع وتضع الاسعار في رأس سلم أولوياتها لأنه مهما فعلت هذه الحكومة إذا لم تعالج الاسعار فالناس ستعتبرها غير موجودة". وأضاف "الحكومة تتحمل المسؤولية اليوم فعند حصول أزمة بهذها الحجم يجب ضبط الاسعار".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جمعية المستهلك دعا لتجميد الاسعار: الحكومة تتحمل المسؤولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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